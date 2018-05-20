Эрдоган заявил, что покушения не собьют его с пути
Информация о готовящемся покушении не влияет на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Боснию и Герцеговину: об этом, пишет газета Hurriyet, заявил сам глава турецкого государства.
Данные о подготовке группой лиц турецкого происхождения покушения на президента Турции на Балканах совместно проверяются в настоящее время спецслужбами Турецкой Республики и балканских стран. Информация о готовящемся покушении появилась накануне однодневного рабочего визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, намеченного на 20 мая.
"Эта информация до меня дошла от нашей Национальной разведывательной организации. Именно поэтому я и нахожусь здесь, — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Боснии и Герцеговине. — Почему? Потому что подобные угрозы нас с пути не собьют. Мы встали на свой путь и продолжим его".
Турецкий лидер упомянул также о "тысячах человек", которые приехали, чтобы встретиться и пообщаться с ним, добавив, что нельзя лишать их этой возможности.
Cведения о готовящемся покушении на Эрдогана поступили от турок, проживающих в столице Македонии Скопье, в местную разведку. Информация была передана турецкой разведке, передает РИА Новости. Данные о времени, месте и способе предполагаемого покушения отсутствуют.
Президент Эрдоган уже прибыл в столицу Боснии и Герцеговины — город Сараево, где намерен выступить на митинге перед общиной европейских турок. Митинг, на котором ожидается присутствие тысяч сторонников Эрдогана, пройдет в преддверии назначенных на 24 июня всеобщих выборов в Турции. Это единственное предвыборное мероприятие с участием Эрдогана, которое пройдет в Европе, передает "Интерфакс". Ранее на просьбу Турции провести подобный митинг ответили отказом власти ФРГ, Австрии и Нидерландов.
Парламентские и президентские выборы пройдут в Турции более чем на год раньше, чем планировалось первоначально. Проголосовать на этих выборах уже с 7 июня смогут более трех миллионов турок, живущих за рубежом. Это связано с проведенным в Турции в апреле 2017 года референдумом, на котором были одобрены изменения в Конституцию: расширение полномочий президента страны и переход от парламентской республики к президентской.
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