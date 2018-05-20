МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", все еще ожидает продления британской визы. Рассмотрение поданных им документов в британском МВД затянулось по неизвестным причинам, сообщила корпорация BBC.

Британские чиновники отказались прокомментировать ТАСС сложившуюся ситуацию. Ближайшее окружение Романа Абрамовича также воздерживается от заявлений.

В воскресенье портал The Bell сообщил, что власти Великобритании не продлили предпринимателю визу инвестора, а его предыдущая виза истекла больше трех недель назад.

В субботу "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии, но Роман Абрамович на матче отсутствовал.