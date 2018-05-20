Выборы в Венесуэле: Мадуро против Фалькона

В Венесуэле проходят президентские выборы. По всей стране работают десятки тысяч избирательных участков. Фаворитами гонки называют действующего президента Николаса Мадуро и главу одной из оппозиционный партий Энри Фалькона. Голосование проходит на фоне угроз США сорвать выборы.

Зажигательные латиноамериканские танцы и песни прямо у избирательных участков. День выборов в Венесуэле превратился в карнавал. Голосование началось в шесть утра по местному времени. Действующий президент страны Николас Мадуро проголосовал в столичном Каракасе.

"Правительство США во главе с Дональдом Трампом провело отвратительную кампанию, чтобы сорвать выборы в Венесуэле, но у них ничего не получилось. Я сказал, что даже если будет ураган или шторм, выборы все равно состоятся. И вот мы здесь. Я надеюсь, что люди сделают свой выбор. Такой, который заставит уважать Венесуэлу во всем мире", — заявил он.

Гарантом прозрачности выборов выступают международные наблюдатели. В их числе экс-премьер-министр Испании Сапатеро. За это его уже критикуют на родине. Мадрид заявил, что легитимность этих выборов не признает. Так же отреагировал весь Европейский союз, США и Канада. Но Сапатеро уверен, конфронтация непродуктивна, и нужно налаживать политический диалог.

"Будем надеяться, что с воскресенья начнется эпоха сближения, где диалог будет превалировать над санкциями, где сотрудничество будет превалировать над недоверием, где уважение будет распространяться перед лицом вмешательства", — заявил международный наблюдатель Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Однако пока ситуация обратная. Американский бизнес давно не скрывает желание взять под контроль страну. По данным управления министерства энергетики США, Венесуэла располагает наибольшими разведанными запасами нефти в мире. Около 300 миллиардов баррелей. Поэтому на финансирование оппозиции идут большие суммы.

В декабре 2015 года вливаний хватило на то, чтобы оппозиция взяла большинство мест на парламентских выборах. После чего все инициативы Президента Мадуро постоянно блокировали. Начался кризис. В итоге Верховный суд обвинил парламент в неуважении к законам и лишил его полномочий. И вот после этого США и Европа категорически не хотят разговаривать с Мадуро. Под санкции попали госпредприятия, инвестиции, поставки оружия. Страну, по сути, попытались взять в блокаду.

Несмотря на такое давление, президентские выборы проходят по намеченному плану.

Что касается кандидатов на пост, то их четверо. Политологи считают, что основная борьба развернется между действующим президентом Николасом Мадуро и главой одной из оппозиционных партий "Прогрессивный авангард" Энри Фальконом. По результатам последних опросов, лидирует действующий президент. За Мадуро – 52 процента, а за его соперника — только 22.