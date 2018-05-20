В датском отеле опровергли слухи об алкоголе в сборной России по хоккею

Сотрудники отеля в Копенгагене, где проживала сборная России по хоккею во время датского чемпионата мира, опровергли информацию о том, что игроки нашей команды якобы потратили 355 тысяч евро на крепкий алкоголь и икру. Ранее об этом написало финское издание Iltalehti.

"Отель не предоставлял какие-либо алкогольные напитки членам команды во время ее проживания, — говорится в заявлении отеля, которое цитирует ТАСС. — Отель опровергает информацию, упомянутую в статье, которая не основана на фактах".