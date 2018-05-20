Гандбол. "Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России

В подмосковном Чехове завершился чемпионат России по гандболу среди мужских команд. Победителем турнира в 17-й раз подряд стали гандболисты клуба "Чеховские медведи", которые в серии до двух побед одержали победу над московским "Спартаком".

Вторая встреча завершилась победой команды из Чехова со счетом 35:29. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Санталов из победивший команды, который забросил 10 мячей. В первой игре "Чеховские медведи" на выезде также обыграли "Спартак" (24:21). Счет в серии до двух побед стал 2:0.

Бронзовые медали завоевал санкт-петербургский клуб "Университет Лесгафта — Нева", который в серии за третье место был сильнее ставропольского клуба "Динамо-Виктор" со счетом 2:1.