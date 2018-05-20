Иран призвал ЕС увеличить инвестиции

Глава иранского МИД Джавад Зариф призвал Евросоюз не ограничиваться только политической поддержкой ядерного соглашения с Исламской Республикой, а предпринять конкретные шаги и увеличить свои инвестиции в Иран. Кроме того, передает телеканал "Россия 24", министр отметил: заверения европейских политиков не соотносятся с реальными действиями компаний, многие из которых заморозили свои проекты в стране.

На днях сообщалось, что Еврокомиссия приняла первый пакет мер для защиты компаний из ЕС, работающих в Иране. Бизнесмены будут иметь полное право не соблюдать ограничения, введенные США, а возможные убытки от них можно возмещать в суде. В свою очередь решения американской Фемиды, связанные с санкциями, на территории Европы не действуют.

Восьмого мая этого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и восстанавливают все санкции против этой страны, а также государств, которые ведут с ней бизнес. Санкции США должны вступить в силу 6 августа этого года. Тогда же начнет действовать и пакет европейских мер защиты.