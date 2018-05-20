Жесткая посадка Су-29 под Питером не обошлась без жертв

В Ломоносовском районе Ленинградской области жестко приземлился учебно-тренировочный самолет Су-29. Как сообщили РИА Новости в региональном главка МЧС, при ЧП погиб человек. Его личность пока устанавливается.

Обстоятельства происшествия у населенного пункта Ломаха выясняются.