На Урале сгорели 14 домов

Природные пожары уничтожили 14 домов в 3 населенных пунктах Урала, пострадали два человека. Один из них госпитализирован, сообщили в экстренных службах. Распространению огня поспособствовал ветер.

Между тем, в региональных главках МЧС отметили, что все пожары локализованы. В тушении участвуют два пожарных поезда, в готовность приведен самолет Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России, передает ТАСС.