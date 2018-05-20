США не признают выборы в Венесуэле

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в воскресенье в Венесуэле президентские выборы. Об этом она написала в своем Twitter.

Как отметила Науэрт, США солидарны с демократическими странами по всему миру, которые выступают в поддержку венесуэльского народа.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections. — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 мая 2018 г.

На пост президента Венесуэлы претендуют нынешний глава государства Николас Мадуро, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, представитель "Народного политического единства" Рейнальдо Кихада, а также Энри Фалькон – он выступает от имени политической партии "Прогрессивный авангард". Венесуэльцы выбирают президента на ближайшие шесть лет.

Как сообщает ТАСС, Мадуро уже принял участие в голосовании – он пришел на избирательный участок в 6 утра (13 часов по Москве), и, таким образом, стал первым гражданином страны, побывавшим на участке.