США не признают выборы в Венесуэле

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в воскресенье в Венесуэле президентские выборы. Об этом она написала в своем Twitter.

Как отметила Науэрт, США солидарны с демократическими странами по всему миру, которые выступают в поддержку венесуэльского народа.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections.