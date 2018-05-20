От Екатеринбурга до Челябинска можно будет доехать за час с небольшим

14 мая премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Екатеринбурга до Челябинска. Окончание строительства двухпутной дороги запланировано на 2024 год. Тогда 220 километров между региональными центрами Урала можно будет преодолевать лишь за час с небольшим.

Магистраль — важнейший инфраструктурный проект для всего Урала. Его реализация подхлестнет экономику регионов, создаст новые рабочие места. Все это — уже в ближайшей перспективе. А чем живет Урал сейчас?

На станции Челябинск Дмитрий сядет в поезд "Нижневартовск – Пенза". Ему так далеко не надо. Выходить на следующей — в Екатеринбурге. Всего 260 километров и почти пять с половиной часов в пути.

Чай в поезде — это дорожная романтика: граненый стакан, подстаканник из латуни и мерное постукивание чайной ложечки. Проводник предлагает печенье и сканворды.

За окном мелькают перелески, колеса музыкально отбивают ритм. Старший смены Челябинского металлургического комбината на слух определяет: когда так стучат колеса, рельсы старые, 25-метровые. Теперь выпускают бесшовные.

Раскаленные, ярко алые — это еще не рельсы — заготовки. Семитонную балку машина раскатывает за семь секунд — скорость нечеловеческая. Но человеку подвластная: мастер следит за процессом из диспетчерской.

На Челябинском металлургическом комбинате выпускают рельсы для московского метро, промышленных площадок и российских железных дорог. Отлитые по европейским лекалам идут на экспорт.

Непрерывную металлическую нить лазер делит на восьмиметровые куски. Три дня на остывание. Потом — раскатка. И уже готовые стометровые рельсы отправляют на станцию контроля, единственную в России, где дефекты пробивают ультразвуком через струю воды.

На этом комбинате готовы выпускать рельсы и для высокоскоростной магистрали "Челябинск – Екатеринбург". Она должна связать два города стальной прямой в 218 километров. Время в пути — всего один час десять минут.

Дорога будущего — это история из прошлого. Еще в советское время существовал промышленный узел Екатеринбург — Челябинск — Пермь. Три города-миллионника в радиусе 300 километров друг от друга. Это Урал. Его невозможно разделить.

Два ключевых предприятия трубного дивизиона: одно — в Первоуральске, другое — в Челябинске. Дорога отнимает много времени и сил. Чтобы отправить партию на дополнительную обработку, нужно заложить, как минимум, шесть дней. А сотрудники вынуждены менять города, чтобы жить там, где работа.

"Мы недавно были в Японии. Люди могут себе позволить работать в Токио, а жить, например, в Киото. Несмотря на то что между городами сотни километров, они тратят на дорогу всего два часа. Это просто меняет рынок труда", — сказал Алексей Дронов, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода.

Автобусы – частные. С автовокзала отправляются через каждые полчаса. Водитель обычно не гонит. Вот только водителям дорога не нравится. До границы ехать можно — полотно двухполосное — а дальше сужается.

"К сожалению, трасса наша не отличается хорошим качеством покрытия. И порой езда на автомобиле может в лотерею превратиться. А скоростная железная дорога сможет решить эту проблему", — говорит жительница Екатеринбурга Ирина Иванова местные жители.

В челябинский санаторий "Увильды" Ирина приехала из Екатеринбурга — подлечить сына. Это известная на всю Россию здравница: заповедное озеро, вековой лес и чистый воздух. Здесь поливают грязью, чтобы очистить от болезней. И орошают радоновой водой — лечат малыми дозами радиации. С главным врачом Рустамом Гильмутдиновым прогуливаемся вдоль озера: кристально чистая вода, от которой руки леденеют. Пустынный берег — пока еще холодно.

"Увильды" — источник волшебного радона, который помогает оздоровиться, прибавить сил, избавиться от каких-то проблем со здоровьем", — говорит Гильмутдинов.

Наталья Николаева слышит смех Максима — и у самой счастливая улыбка. Они вместе с докторами детского онкоцентра борются за жизнь. Три курса химиотерапии в Челябинске и направление в Екатеринбург. Только здесь ее двухлетнему сыну смогут сделать пересадку костного мозга. Таких центров по всей стране — четыре: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Сюда приезжают со всего Урала.

"Мы имеем возможность поиска родственного донора в зарубежных регистрах. Это тоже очень удобно. Раньше это делалось только в Москве и Санкт-Петербурге", — пояснила Лариса Вахонина, врач-онколог детского центра онкологии и гематологии.

Идея построить высокоскоростную магистраль впервые возникла в 2000-м. Тогда даже шутили: как будет называться новый мегаполис — Челябург или Екателябинск? Каждый город сохранит свое название, но развиваться будут как единое экономическое пространство.

Новая магистраль пройдет через Сысерть или недалеко от нее. Это небольшой тихий городок южнее Екатеринбурга. Здесь всего 20 тысяч жителей. Известна Сысерть как родина уральского сказителя Бажова. Прославил город и сысертский фарфор.

Керамические краски художник Светлана Кадочникова разводит скипидаром. Чтобы лучше ложились по фарфору, добавляет масло. К Чемпионату мира по футболу у них большой заказ на глиняных футболистов. В сувенирных лавках игроки появятся прежде, чем выйдут на поле. В этих цехах когда-то кипела жизнь. Пятьсот человек отливали, расписывали, обжигали. Сегодня остались 80.

Чтобы выжить, устраивают экскурсии для детей, отливают иконостасы. В кризисные годы почти растеряли сотрудников, а ведь здесь вся работа — ручная. Когда в Сысерть придет железная дорога, город оживет. Сюда потянутся люди, придет бизнес. Одним словом, начнется развитие.

Что обсуждают на высоком уровне, нагляднее всего — на кухне за лепкой пельменей. Ведь никто не выделяет, екатеринбургские они или челябинские: в меню пишут просто — уральские.

Начало строительства скоростной магистрали — это 2021 год. В 2025-м по рельсам уже должны летать поезда, чтобы сделать эти регионы еще ближе, ведь вместе они сильнее.