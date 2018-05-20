США обыграли Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

В Копенгагене двумя матчами завершается чемпионата мира по хоккею. Сначала на лед вышли команды США и Канады, которые разыгрывали бронзовые медали турнира. Встреча за третье место завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.

В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), также шайбы забросили Ник Бонино (54-я) и Андерс Ли (58-я). Последние две шайбы американцы отправили уже в пустые ворота. У канадцев отличился Марк-Эдуард Власик.(39-я).

Отметим, что в четвертьфинале канадцы выбили из розыгрыша турнира сборную России. Российские хоккеисты уступили в овертайме со счетом 4:5. Позже в воскресенье, 20 мая, в финале чемпионата мира сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Матч начнется в 21:15 по московскому времени.