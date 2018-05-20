"Пошлины и барьеры": между Вашингтоном и Пекином нет соглашения, только коммюнике

Глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу прояснил ситуацию с переговорами США и Китая по торговым пошлинам. По его словам, никакого соглашения пока не достигнуто, да "ничего такого и не ждали", пишет ТАСС.

В ходе консультаций в Вашингтоне стороны лишь зафиксировали в коммюнике планы на будущее. Вскоре министр торговли США Уилбур Росс направится в Китай для обсуждения вопроса расширения американского экспорта.

Кадлоу пояснил, что США рассчитывают на увеличение экспорта в Китай по мере того, как будут уходить "пошлины и барьеры". По словам советника, прошедший раунд консультаций развил их начальный этап в Китае.

Президент Трамп ранее заявил о намерении сократить дефицит в торговле с КНР не менее, чем на 200 миллиардов долларов.

3 апреля Вашингтон объявил о планах ввести 25-процентные пошлины на 1300 наименований ввозимой из Китая продукции. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25-процентные пошлины на американские автомобили, бобы и другие продукты.