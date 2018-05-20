Тема:

Российский Крым 10 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
20 мая 201821:45 Ольга Армякова

Тест Крымского моста: президента было не остановить

Двадцать тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту только за первые сутки его работы, в том числе машина корпункта ВГТРК в Крыму Ольги Армяковой. Она более двух лет детально и интересно рассказывала о стройке века. Отличный финал большой работы — эксклюзивное интервью с президентом.

- Вы буквально промчались по мосту. Как покрытие? Гладкое, ровное, все ли удобно?

- Все удобно, шикарно, долговечно, я надеюсь. Это очень хорошая современная асфальтобетонах смесь, ровная. Думаю, что людям понравится, — отмечает Владимир Путин.

Столь стремительного появления Владимира Путина на крымском берегу, на том самом 19-м километре, не ожидала даже съемочная группа ВГТРК, которая в тот момент работала в прямом эфире. Первые эмоции и впечатления от поездки — в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Президент не скрывает: работой доволен, ведь дорога на полуостров еще никогда не была такой быстрой и комфортной. Но стройка века, тем не менее, продолжается. Впереди — открытие железнодорожного движения.

Крымский мост еще задолго до своего открытия стал главным символом единения. Даже название для него выбрали всей страной. Ведь это и правда долгожданное чудо, что многие считали невозможным. И вот он, красавец, Крымский мост, что навсегда соединил два берега одной страны.

Строители сделали, кажется, невозможное в рекордные, просто немыслимые, сроки! Два года и три месяца — 19 километров. И это расстояние колонна "КамАЗов" преодолевает всего за 15 минут. С ветерком через Керченский пролив с Владимиром Путиным промчались и те, кто своими руками создавал историю. В одной машине с президентом — одни из главных героев грандиозной стройки.

"Президент говорит: с какой скоростью ехать?" Мы говорим: 50. "Мне сказали 60". А в итоге он поехал 75", — рассказал Александр Островский, генеральный директор ООО "СГМ-Мост".

- Пытались его остановить немножко?

- Пытались, но он говорит: "Не надо, я уверенно сижу и чувствую".

- Сами не волновались?

- Нет. То, что построено силами этих людей, настолько надежно и практично, что люди будут вспоминать ни одно поколение об этом сооружении.

- Расскажите, о чем говорили с президентом? О чем он спрашивал и как реагировал на всю эту красоту?

- Спрашивал абсолютно обо всем. Мы даже успели поговорить о том, что у меня ребенок родился. Он очень уверенно ехал, лихо рванул, настолько уверенно, что я бы спокойно и по второму кругу с ним проехал, — сказал один из строителей моста.

По идеально ровному и гладкому асфальту многотонные грузовики летели, словно легкие гоночные автомобили. За движением колонны даже не всегда успевали следить десятки камер, что транслировали происходящее в прямом эфире.

Тот самый "КамАЗ", за рулем которого ехал Владимир Путин все 19 километров через Керченский пролив. Давайте заглянем в кабину. Она самая обычная, как и у всех автомобилей такого класса.

Чтобы движение было комфортным и — главное — безопасным, за дорожной ситуацией на Крымском мосту круглосуточно наблюдают сотни видеокамер и десятки самых разных датчиков.

Если сердце моста — судоходные арки, то главный пункт управления — самый настоящий мозговой центр. На экранах — информация о загруженности дорог, скорости движения, даже о погодных условиях. Это самая современная система мониторинга.

Искусственный интеллект предупредит о гололеде или усиливающемся ветре. Но — главное — подскажет диспетчеру, как решить возникшую проблему. Именно здесь, в центре управления, отсчитывали последние секунды до старта. Событие, что уже в истории, открытие движения через Керченский пролив.

Тот самый, долгожданный момент — машины начинают движение по автоподходам. Крымский мост еще впереди. Этого дня здесь ждали с особыми чувствами. А как иначе?! Многие от волнения не спали всю ночь, готовились к путешествию.

Чтобы своими глазами увидеть и убедиться, что Крымский мост действительно существует, журналист Коул приехал из Австрии, ведь в западных СМИ грандиозную стройку до сих пор считают вымыслом.

"Я смотрел европейские новости об открытии моста. И все в один голос говорили, что это никому не нужно, что это очень дорого, что это незаконно, много других неприятных негативных вещей. Но это не так. Я считаю, что мост — это что-то невероятное", — признался журналист.

Невероятным, а скорее, невозможным и даже фантастическим проект Крымского моста называли самые разные псевдоэксперты. Но теперь проехать по нему может каждый, причем абсолютно бесплатно.

С первыми лучами солнца начинаем движение с одного берега на другой. На часах — 5:30 утра. Мы едем в Краснодарский край. Не спеша, соблюдая правила дорожного движения, ведь максимально разрешенная скорость — 90 километров в час.

Гордость Крымского моста и его главное украшение — белоснежная арка. Мы проезжаем под ее белоснежными сводами впервые. Нужно обязательно загадать желание. Это новая традиция Крымского моста.

Здесь между двух морей на рассвете и встретились два берега. Необыкновенный и красивый момент, что бывает только раз в жизни!

"Раньше ездили в Крым два часа. Гордость за страну. Никто не думал, что получился так быстро. Телевизор смотрели, видели, как Украина не верит в этот мост, что Россия не сможет. Россия все может! Сделала мост. И мы проверили. Пусть приедут и посмотрят, Россия принимает всех. Очень круто! Гордость за страну, за то, что все получилось!" – говорят местные жители.

Все действительно получилось. И в этом нет уже никаких сомнений. Да и не было никогда. Кадры ускоренной съемки, что лучше любых цифр и слов дают понять, какая это большая работа. Двадцать семь месяцев за 200 секунд — все этапы строительства, начиная с первых шагов, точнее с первых свай, что погружали на рекордную глубину — более ста метров — сквозь толстый слой ила.

Беспрецедентная морская операция, аналогов которой не существует. Сборка и установка судоходных арок. И первые метры асфальта. Стройка века не утихала, не умолкала, не останавливалась ни на минуту. Суровая керченская погода то и дело испытывала на прочность. В таких тяжелейших условиях в России не строил еще никто и никогда.

"Крымчане очень ждали этот мост. Наверное, это та третья сила, которая посылала нам энергию для того, чтобы мы делали еще больше. Работала единая команда, как в спорте. Это был вызов на самом деле. Потому что у многих это связано с определенными санкциями. Я-то ладно, уже под санкциями, а другие могли попасть под эти санкции. Они все-таки выбрали честь и совесть, поэтому это состоялось", — отметил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Автодорожная часть Крымского моста, что возводили всей огромной страной, готова. Мечту многих поколений — соединить таманский берег и крымский — удалось осуществить всего за 816 дней. И все это время за главными событиями на стройке века следила съемочная группа ВГТРК.

Полуостров теперь надежно связан с материком. Сорок тысяч автомобилей в сутки. Цифры фантастические! Ведь даже в период пиковых нагрузок паромы перевозят в четыре раза меньше.

Накопительная стоянка Керченской паромной переправы. Ни людей, ни машин. Даже у билетных касс — абсолютная пустота. Такое здесь, пожалуй, впервые за последние четыре года. В очереди на паром одиноко стоят грузовики. Они теперь в приоритете. Но все равно ждут у моря погоды. Ветер или туман — и переправа закрыта. Но сейчас это единственный для большегрузов способ добраться в Крым.

Для грузовиков движение по мосту откроют уже этой осенью. Могли бы и раньше, но накануне курортного сезона решили избежать возможных заторов, ведь транспортный переход через Керченский пролив — это не только сам мост, но еще и десятки новых дорог. Со стороны Краснодарского края – 40-километровый автоподход. В Крыму этот отрезок — почти 9 километров. А еще многоуровневые развязки в объезд городских пробок, чтобы с Крымского моста — сразу на большую дорогу.

Увеличить ее пропускную способность удастся лишь после строительства федеральной трассы "Таврида". Она станет ключевой магистр лью полуострова и пройдет через весь Крым по самому быстрому и оптимальному маршруту, соединив Керчь с Симферополем и Севастополем. К концу этого года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020-м — уже по четырем. Тогда "Таврида" заработает на полную мощность.

Самый протяженный не только в России, но и в Европе. Мост, который выдержит даже девятибалльное землетрясение. Дорога, что вопреки и абсолютно точно на века соединяет два берега одной страны, чтобы продукты в магазинах полуострова стали дешевле, а у местных производителей не было отбоя от заказов. А главное, чтобы у каждого из нас на один повод для гордости было больше. Крымский мост — как доказательство: Россия по-прежнему способна удивлять мир!

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:20

Водитель бросил арендованную машину после ДТП

20:52

Сто квадратов: в Домодедове загорелся банный комплекс

19:39

Аббас снова госпитализирован

18:32

На Урале сгорели 14 домов

18:30

Жесткая посадка Су-29 под Питером не обошлась без жертв

18:06

Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

17:53

МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся

Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся

1 час назад
Российская армия нацелилась на ближний космос

Российская армия нацелилась на ближний космос

59 минут назад
Встреча с Путиным стала для Меркель глотком свежего воздуха

Встреча с Путиным стала для Меркель глотком свежего воздуха

1 час назад
США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

1 час назад
Трамп - европейцам: будет так, как я напишу вам в Twitter

Трамп - европейцам: будет так, как я напишу вам в Twitter

1 час назад
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами

Bild: Путин "ударил" Меркель цветами

6 часов назад
Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

19 минут назад
Крым ждал мост почти 100 лет

Крым ждал мост почти 100 лет

1 час назад
В атаке на православную церковь в Грозном призналось ИГ

В атаке на православную церковь в Грозном призналось ИГ

2 часа назад
Военный комитет НАТО заявил, что Россия не угроза

Военный комитет НАТО заявил, что Россия не угроза

1 час назад
МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

3 часа назад
Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

3 часа назад
Инцидент в Пулкове: пассажиры ждали вылета шесть часов

Инцидент в Пулкове: пассажиры ждали вылета шесть часов

1 час назад
Чемпионат Европы по самбо. Россияне завоевали шесть золотых медалей

Чемпионат Европы по самбо. Россияне завоевали шесть золотых медалей

31 минута назад
Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

59 минут назад
Арестованы двое участников избиения мэра Салоников

Арестованы двое участников избиения мэра Салоников

51 минута назад
Лесной пожар в Бурятии: горят две тысячи гектаров

Лесной пожар в Бурятии: горят две тысячи гектаров

1 час назад
Аббас снова госпитализирован

Аббас снова госпитализирован

2 часа назад
Нападение на ромов: евреи озабочены ростом украинского антисемитизма

Нападение на ромов: евреи озабочены ростом украинского антисемитизма

2 часа назад
"Пошлины и барьеры": между Вашингтоном и Пекином нет соглашения, только коммюнике

"Пошлины и барьеры": между Вашингтоном и Пекином нет соглашения, только коммюнике

2 часа назад
США обыграли Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

США обыграли Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

2 часа назад
США не признают выборы в Венесуэле

США не признают выборы в Венесуэле

2 часа назад
На Урале сгорели 14 домов

На Урале сгорели 14 домов

3 часа назад
Иран призвал ЕС увеличить инвестиции

Иран призвал ЕС увеличить инвестиции

3 часа назад
Эрдоган заявил, что покушения не собьют его с пути

Эрдоган заявил, что покушения не собьют его с пути

3 часа назад
В датском отеле опровергли слухи об алкоголе в сборной России по хоккею

В датском отеле опровергли слухи об алкоголе в сборной России по хоккею

3 часа назад
В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

4 часа назад
Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

4 часа назад
Белый дом: встреча лидеров США и КНДР все еще планируется

Белый дом: встреча лидеров США и КНДР все еще планируется

4 часа назад
Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

4 часа назад
Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ

Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ

5 часов назад
Рапиристка Дериглазова взяла золото на этапе Гран-при в Шанхае

Рапиристка Дериглазова взяла золото на этапе Гран-при в Шанхае

5 часов назад
Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"

Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"

5 часов назад
Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек

Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек

5 часов назад
В США начали по-советски бороться с инакомыслием

В США начали по-советски бороться с инакомыслием

5 часов назад
Моисей-2: Порошенко решил вывести украинцев из "опасной зоны" к Богу

Моисей-2: Порошенко решил вывести украинцев из "опасной зоны" к Богу

6 часов назад
Гуськову исполнилось 60, но пенсионером он себя не чувствует

Гуськову исполнилось 60, но пенсионером он себя не чувствует

7 часов назад
100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

7 часов назад
Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия

Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия

8 часов назад
В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

9 часов назад
Россия может отправить "Сатану" в космос

Россия может отправить "Сатану" в космос

9 часов назад
Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

10 часов назад
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

18.05.2018 23:58
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

18.05.2018 16:10
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Косплей Зайца-робота из "Ну, погоди!" напомнил о фильмах ужасов

Косплей Зайца-робота из "Ну, погоди!" напомнил о фильмах ужасов

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

9 часов назад
5 способов сделать утренний кофе полезнее

5 способов сделать утренний кофе полезнее

19.05.2018 11:45
Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

19.05.2018 01:36
241
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

17.05.2018 19:45