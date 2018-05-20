Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся

Следователи и криминалисты Следственного комитета России начали осмотр места жесткой посадки спортивного самолета Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначены необходимые экспертизы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Проверку по факту происшествия, в результате которого погиб пилот самолета, начала Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Жесткая посадка двухместного Су-29 произошла 20 мая около 17 часов в районе населенного пункта Ломаха, напоминает РИА Новости. На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.

Согласно предварительным данным, которые приводит Life, погиб 61-летний пилот В. Ивоков. Самолет с бортовым номером Ra-2828 в результате жесткой посадки развалился и загорелся. Пожар вскоре был потушен.