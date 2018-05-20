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Лесные пожары 1 час назад
Лесной пожар в Бурятии: горят две тысячи гектаров
В Бурятии тушат пожар в Курумканском районе. Известно, что погибли два сотрудника лесохраны: они попали в огненную ловушку, из которой не смогли выбраться. Сейчас горит около двух тысяч гектаров леса, и пламя угрожает перекинуться на соседний лес.
Красное зарево на фоне черного дыма: вечер пятницы для жителей села Алла стал настоящим испытанием. Многие, вернувшись с работы, незамедлительно отправились тушить возгорание. Лесной пожар в любой момент мог вплотную подойти к жилым домам. Используя подручные средства и сельхозтехнику, сельчане развернули спасательную операцию.
"Было большое задымление. Увидели, что идет пожар. Собрались, поехали пожар тушить. Все, что могли, сделали", — рассказал Борис Гармаев.
Многие знали, что и как делать: два года назад огонь уже угрожал уничтожить это небольшое село. На этот раз очаг возгорания находился примерно в трех километрах от населенного пункта. Медлить было нельзя — ветер моментально раздувал пламя.
Скорость ветра в этот день достигала 30 метров в секунду. При таких условиях огонь практически уничтожает все на своем пути. Например, огню понадобилось буквально несколько минут, чтобы уничтожить деревянный мост.
Позже огонь уничтожил еще один мост. Пока лесники пытались сдержать огненную стихию, местные жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы избежать трагедии. Однако без нее не обошлось: уже поздно вечером 19 мая в лагере, где базировались лесники, выяснилось, что один человек пропал. На поиски отправился опытный коллега, но вернуться живыми им не удалось.
"Отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли", — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Бурятии Дмитрий Столяров.
На место прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он лично встретился с семьями погибших сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза и выразил свои соболезнования. У одного из погибших осталось трое маленьких детей. Руководитель региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших сотрудников лесной охраны.
"Семьям погибших будут выплачены компенсации по миллиону рублей. Это сделаем уже до среды. Сегодня выезжают работники Минсоцзащиты Республики Бурятия и Пенсионного фонда для оформления документов. Помимо этого детям положена пенсия по потере кормильца", — рассказал глава республики.
В причинах разбираются в Следственном комитете, но уже сейчас известен виновник крупного лесного пожара. Тайга загорелась из-за халатности местного жителя, который бросил непотушенную сигарету. Он пытался самостоятельно потушить огонь, однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на кромки деревьев.
"Установлено лицо без постоянного места проживания. Проживал, видимо, в лесах. Неосторожное обращение с огнем — видимо, бросил непотушенный окурок и, естественно, началось возгорание", — рассказал глава Курумканского района Владислав Сультимов.
Угрозы селу Алла на данный момент нет, однако огонь уходит вглубь леса. На тушение пожара в Курумканском районе привлечены люди практически со всей республики. Лесники продолжают работать, но вынуждены отходить от кромки пожара из-за возможной опасности для их жизни. Ситуация в районе остается сложной, из-за чего на всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.
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