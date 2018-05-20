Военный комитет НАТО заявил, что Россия не угроза

Председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел и экс-министр иностранных дел Чехии Ян Каван считают, что Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств. Тем не менее Североатлантический альянс размещает там дополнительные силы, чтобы продемонстрировать решимость защищать свое восточное крыло.

"Мы не оцениваем ситуацию так, что мы находимся перед военной агрессией России", – приводит слова генерала ТАСС. Он добавил, что угрозы нет, но благодаря принятым НАТО мерам: размещению в Латвии, Литве и Эстонии батальонов НАТО. Павел назвал это достаточной "мерой устрашения".

Со своей стороны Каван заявил, что с военной точки зрения размещение батальонов альянса в Прибалтике является бессмысленным шагом. По его мнению, это приведет лишь к ухудшению отношений с Россией. Каван отметил, что доказательства агрессивного поведения России по отношению к балтийским странам отсутствуют.