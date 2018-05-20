Сто квадратов: в Домодедове загорелся банный комплекс

В подмосковном городе Домодедово в воскресенье вечером загорелся банный комплекс. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Московской области, площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров. На месте работают пожарные. Сил и средств достаточно, добавили в пресс-службе.