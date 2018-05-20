Тема:
Российские СМИ на Украине 1 час назад
Захарова: преследования журналистов на Украине - заказ Запада
Преследование журналистов Службой безопасности Украины, в том числе ситуация с Кириллом Вышинским — часть информационно-пропагандистской работы Запада в отношении России. Об этом заявила в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация с журналистами МИА "Россия сегодня" на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности, это все часть заказа в отношении нашей страны", — сказал она.
Ситуация с "несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада", подчеркнула Захарова. При этом, по ее словам, положение дел с игнорированием Западом нарушения прав российских журналистов на Украине все же сдвинулась с мертвой точки благодаря "мерам принуждения к реакции", предпринимаемых российским МИДом.
"Сейчас картина изменилась. ОБСЕ, путь они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов, — сказала Захарова. — Мы видели заявления канцлера Меркель, и оно не могло не последовать, потому что буквально неделю назад все правительственные структуры ФРГ озаботились тем, что немецкому журналисту Россия может не выдать визу, тому самому, который помогал информатору Родченкову в пропаганде информации, не соответствующей действительности. И правительство ФРГ вовлечено в отстаивание прав собственного журналиста".
Захарова также прокомментировала заявление представителя американского Госдепа о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью.
"Это вне закона стоящее заявление, которое делает Госдепартамент, когда пытается "не видеть". Но несколько лет назад они бы полностью встали на защиту. Сейчас, так или иначе, мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов", — сказала она.
Гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. По мнению главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, действия в отношении российских журналистов — месть Киева за Крымский мост. Она особо отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая у подъезда своего дома Службой безопасности Украины. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов. Одновременно СБУ заявила, что раскрыла якобы антиукраинскую направленность медиаструктур, подконтрольных России. Двумя днями позже суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.
Ранее по теме
-
США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами3 часа назад
-
Адвокат подтвердил, что в СИЗО с Вышинским нормально обращаются1 сутки назад
-
"Репортеры без границ" требуют бесспорных доказательств ареста Вышинского2 суток назад
-
Соратники Вышинского и Одновол провели необычный митинг у посольства Украины в Москве2 суток назад
-
Меркель пообещала Путину поговорить с Порошенко о Вышинском2 суток назад
-
Киселев обвинил Порошенко в зачистке медиапространства2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На Крымском мосту водители нарушают ПДД ради фото
- Ураган в Екатеринбурге: ветер срывает крыши
- Катастрофа на Кубе: самолеты компании летали с лопнувшими шинами
- Сначала тепло, потом снова холодно: погода в Москве
- Берлускони получил наследство от секретарши
Самое читаемое
-
Киев предложил Донбассу три варианта
- Кадыров: убиты боевики, пытавшиеся по приказу Запада захватить церковь в Грозном
- Россию и Швейцарию признали кошмаром для оккупантов
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
- Россияне хотели вынести половину отеля в Турции и попались. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дожди, грозы и ветер задержатся в Москве на несколько дней
- Рассеянных прохожих решили спасать надписями
- Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- Парки, игры и экстрим: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"