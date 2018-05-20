Чемпионат Европы по самбо. Россияне завоевали шесть золотых медалей

Заключительный день чемпионата Европы по самбо, который проходил в Афинах, стал удачным для российских спортсменов. Сразу шесть золотых медалей завоевали россияне в различных категориях. Также на счету сборной России серебряная и бронзовая награды турнира.

Золото досталось Владимиру Березовскому (весовая категория до 62 кг), Евгению Максимову (до 82 кг), Артему Осипенко (свыше 100 кг), Анастасии Валовой (до 56 кг), Аржаану Чылбаку (боевое самбо, до 52 кг) и Шейх-мансуру Хабибулаеву (боевое самбо, до 68 кг).

Ирине Громовой досталось серебро в категории до 68 кг, а Газат Хирамагомедов стал бронзовым призером турнира (боевое самбо, до 90 кг). Всего на чемпионате Европы российская команда завоевала 12 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей, сообщает РИА Новости.