Германия: антироссийские санкции США - часть торговой войны

В Германии назвали санкции США против России частью торговой войны. Депутат Бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин заявил, что ограничительные меры нанесли серьезный вред бизнесу немецких компаний.

Например, промышленность Германии получает 40 процентов алюминия из России, а теперь вынуждена закупать его в Штатах по высоким ценам. То есть, бизнесу перекрыли доступ к дешевому сырью, и в итоге немцы потеряют значительную долю рынка. Триттин раскритиковал правительство за неспособность защитить компании от решений Вашингтона.

Тем временем власти Франции заявили, что сделают все возможное, чтобы защитить от возможных санкций США десятки своих компаний, которые работают с Ираном. По словам главы французского Минфина Брюно Ле Мэра, возможно даже создание автономной финансовой системы, которая позволит Евросоюзу не зависеть от американских банков.

ЕС уже запустил закон 1996 года, который позволяет европейским компаниям блокировать американские ограничения. Кроме того, компании Старого Света будут платить за нефть Тегерану без посредников — причем в евро, а не в долларах.