Теннисистка Рыбакина прошла во второй круг турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Елена Рыбакина сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире, который в эти дни проходит во французском Страсбурге. Россиянка обыграла в двух партиях Андреу Гамис из Венесуэлы со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась ровно один час.

Следующей соперницей Рыбакиной станет румынка Михаэла Бузарнеску, ранее переигравшая Магду Линетт из Польши.