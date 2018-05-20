В Гонконге проданы две бутылки самого дорогого в мире шотландского виски
Две бутылки шотландского виски проданы на аукционе в Гонконге за рекордную цену — более 1 миллиона долларов США за каждую. По сообщению частного британского аукционного дома Bonhams, это две бутылки 60-летнего односолодового виски марки Macallan емкостью 0,75 литра. Элитный напиток выдерживали в бочке с 1926 по 1986 год, передает ТАСС.
Дизайн этикетки для одной из этих бутылок разработал британский художник Питер Блейк, работавший над обложкой альбома "Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера" легендарных "Битлз". Стоимость этой бутылки на торгах достигла 1,014 миллиона долларов США. Покупатель торговался по телефону, его имя не раскрывается.
Автором этикетки для другой бутылки, приобретенной неизвестным участником торгов из зала за 1,1 миллиона долларов, был итальянский живописец Валерио Адами. Всего он и Блейк подписали по 12 бутылок, вошедших в специальную коллекционную серию из 24 экземпляров.
Предыдущий ценовой рекорд был установлен шестилитровой бутылкой виски Macallan, проданной в 2014 году на аукционе Sotheby's в Гонконге более чем за 630 тысяч долларов.
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