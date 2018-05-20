Жесткая посадка вертолета в Хабаровском крае: погиб человек

В результате жесткой посадки частного вертолета в Хабаровском крае погиб человек, винтокрылая машина в результате аварии полностью разрушилась. По словам источника в экстренных службах края, жесткая посадка произошла в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска.

В вертолете находились пилот и два пассажира, передает РИА Новости. Один человек получил травмы и скончался по пути в больницу. Обстоятельства аварии вертолета и личность погибшего выясняются.