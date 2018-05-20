ЧП в центре Москвы. Уточненные данные

По уточненным данным, в расположенном в центре Москвы 1-м Колобовском переулке произошло повреждение электрического кабеля. Ранее сообщалось, что причиной инцидента был подземный хлопок болотного газа.

Угрозы населению нет, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России и служб комплекса городского хозяйства, сообщает РИА Новости. Отключение потребителей не производилось, на месте ЧП ведутся ремонтные работы.