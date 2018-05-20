"Енисей" пробился в РФПЛ по сумме двух встреч с "Анжи"

В Каспийске состоялся ответный матч между "Анжи" и "Енисеем" за право в следующем сезоне выступать в чемпионате РФПЛ. Хозяева поля сумели добиться победы со счетом 4:3. Однако этого им не хватило, чтобы по итогам двух встреч сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

У гостей отличились Марко Обрадович, Максим Семакин и Сердер Сердеров. У махачкалинской команды мячи забили Квадво Поку, Амур Калмыков и дважды Владимир Полуяхтов.

Напомним, что первая встреча между этими соперниками завершилась со счетом 3:0 в пользу красноярцев. Таким образом, махачкалинский "Анжи" покинул РФПЛ и в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.

Ранее пермский "Амкар" обыграл "Тамбов" и сохранил место в РФПЛ.