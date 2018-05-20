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20 мая 201823:26

Под Хабаровском совершил аварийную посадку частный вертолет

Global Look Press

В Хабаровском крае в районе слияния рек Шекли и Уда совершил жесткую аварийную посадку частный вертолет Gazelle-342, на борту которого, по предварительным данным, находились три человека.

В момент приземления вертолет воспламенился, но находящиеся на его борту люди успели эвакуироваться и направились к расположенному неподалеку охотничьему домику, передает ТАСС. В километре от места происшествия один из них скончался от сердечного приступа.

В настоящее время спасшиеся находятся в зимовье, экстренная эвакуация никому из них не требуется. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и врачами медицины катастроф.

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