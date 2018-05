Месси стал пятикратным обладателем "Золотой бутсы"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, забив в чемпионате Испании 34 мяча в 36 встречах, стал обладателем "Золотой бутсы". Он сумел опередить Мохаммеда Салаха из английского "Ливерпуля", который 32 раза поразил ворота соперников в английской премьер-лиге.

Для аргентинца эта награда оказалась пятой в карьере и второй подряд. Таким образом, Месси первым из футболистов стал пятикратным обладателем "Золотой бутсы". Напомним, что у форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду четыре трофея.

🏆🏆🏆🏆🏆 Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! 👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj