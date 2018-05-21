Миодраг Божович решил уйти из тульского "Арсенала"

Главный тренер футбольного клуба "Арсенал" Миодраг Божович объявил об уходе из тульской команды. Черногорский специалист объяснил свое решение тем, что руководство "красно-желтых" вовремя не предложило ему новый контракт.

"Я решил сделать следующий шаг. После великолепного сезона с "Арсеналом" я хочу большего. Каждый пойдет своей дорогой. Просто они вовремя не предложили мне новый контракт", — цитирует Божовича РИА Новости.

Напомним, что черногорец возглавил "оружейников" в июне 2017 года. В прошедшем сезоне "Арсенал" занял седьмое место в чемпионате РФПЛ. Это лучший результат команды за всю ее историю.