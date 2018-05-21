В США в возрасте 103 года скончалась актриса Патриша Морисон

В Лос-Анджелесе на 104-м году жизни скончалась бродвейская и голливудская актриса Патриша Морисон. Представитель усопшей сообщил, что она умерла в результате естественных причин.

Одна из наиболее успешных в карьере Патриши Морисон работ – роль в бродвейском мюзикле "Целуй меня, Кэт". Также актриса известна по роли в фильме режиссера Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе "Прелюдия к убийству", передает РИА Новости.