Шведы обошли россиян в рейтинге Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея опубликовала рейтинг сборных после прошедшего в Дании чемпионата мира по хоккею. В нем по-прежнему лидирует команда Канады, набравшая 3990 очков. На втором месте оказались шведские хоккеисты, сохранившие нынешней весной чемпионский титул.

В копилке действующих чемпионов мира 3945 баллов. Они смогли обойти российскую сборную, которая опустилась на третью строчку. В активе нашей команды 3930 очков.

В десятку лучших сборных также вошли команды США (3765), Финляндии (3765), Чехии (3690), Швейцарии (3590), Германии (3575), Норвегии (3270) и Словакии (3245).