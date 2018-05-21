"Голден Стэйт" разгромил "Хьюстон" и вышел вперед в серии плей-офф НБА

Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" дома оказались сильнее "Хьюстон Рокетс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева паркета разгромили своего соперника со счетом 126:85 (31:22, 23:21, 34:24, 38:18).

Самым результативным игроком встречи оказался защитник "Голден Стэйт" Стефан Карри, набравший 35 очков. В составе проигравших лучшим стал Джеймс Харден с 20 баллами.

После победы над "Хьюстоном" клуб из Окленда повел в серии со счетом 2:1. Следующая игра между этими соперниками состоится в ночь на 23 мая. Она пройдет на домашней площадке "Голден Стэйт".