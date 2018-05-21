Забайкалье продолжает гореть

Площадь природных пожаров в России за выходные увеличилась в 10 раз и достигла почти 21 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка в Забайкальском крае. Там продолжает действовать режим ЧС.

Большая площадь возгораний и в Амурской области, отмечает телеканал "Россия 24". В этом регионе также горит заповедник "Норский". Данных о возможном ущербе животным пока нет. Всего в борьбе с природными пожарами на Дальнем Востоке задействованы более 3,5 тысяч человек и почти 1000 единиц техники. В том числе — авиация.