Новости Оборона и безопасность

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21 мая 201806:06

Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию

фото: Михаил Свешников

Запад развернул против договора о ракетах средней и меньшей дальности пропагандистскую кампанию. В Минобороны России считают, что нашу страну обвиняют голословно и неконкретно, чтобы Москва не могла предметно ответить. Об этом пишет газета "Красная Звезда". В военном ведомстве говорят, что таким образом Россию пытаются представить страной-нарушителем. Минобороны подчёркивает принципиальную важность договора о ракетах средней и меньшей дальности для всего мира. Если он прекратит действовать, вернётся ситуация начала восьмидесятых годов прошлого века, отмечает телеканал "Россия 24".

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