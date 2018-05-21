Мощная песчаная буря накрыла один из регионов Китая

Жители китайской провинции Ганьсу оказались свидетелями необычной песчаной бури. Об этом сообщает агентство "Рейтер". По данным очевидцев, всего за 10 минут целая провинция оказалась под слоем песка. Особенно пострадали автомобилисты — всем, кто в это время был за рулем, пришлось остановиться, так как видимость упала до 10 метров. Местные метеорологи сообщили о штормовом предупреждении. Угроза новой песчаной бури сохранится в течение 12 часов.