Сильное извержение угрожает жителям Гавайских островов серьезными проблемами

Жителям Гавайских островов грозит отравление ядовитым газом из-за извержения вулкана. Как сообщает телеканал "Россия 24", потоки раскаленной лавы достигли океана. При соприкосновении с морской водой они образуют ядовитую смесь дыма, соляной кислоты и микроскопических частиц вулканического стекла. Все это может оказаться смертельно опасным, утверждают спасатели.