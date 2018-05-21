ЧП в токийском аэропорту: авиалайнер загорелся на взлете

В токийском международном аэропорту Нарита загорелся на взлете пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines, на борту которого находились 137 пассажиров.

Люди были экстренно эвакуированы из заполнившегося дымом салона лайнера, направлявшегося в Гонконг, передает ТАСС. Три человека получили отравление, им оказывается помощь. По предварительным данным, возгорание возникло во вспомогательном блоке питания, расположенном в хвостовой части самолета.