Несколько человек пострадали в результате сильного урагана в Тюменской области

Ураган обрушился на Тюменскую область. Порывы ветра накануне достигали 27 метров в секунду. Очевидцы делились фотографиями в интернете. Ветер срывал крыши зданий, опрокидывал остановки, сообщает телеканал "Россия 24".

Стихия повредила трибуны местного стадиона, пострадали палатки и мусорные баки. Горожане рассказывают о большом количестве песка в воздухе. Есть пострадавшие.