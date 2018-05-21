В Донбассе не прекращаются нарушения режима перемирия

По данным министерства обороны Луганской народной республики, за прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Нижнее Лозовое и Калиновка, огонь велся из 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, гранатометов и стрелкового оружия, передает ТАСС.

Так называемое "пасхальное перемирие", действующее с 30 марта по инициативе лидеров Донецкой и Луганской народных республик, как и предыдущий период прекращения огня, систематически нарушается украинскими военными, обстрелы полностью не остановлены.