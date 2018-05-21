На Украине сержант ранил 9 человек, бросив в них гранату

Находясь в отпуске, сержант Вооруженных сил Украины ранил девятерых односельчан осколочной гранатой во время конфликта в Ивано-Франковской области, передает РИА Новости.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ЧП произошло в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области. Сержант ВСУ, поругавшись с местными жителями, бросил в их сторону гранату. Девять человек получили осколочные ранения.

20.30, у селЁ ЛЁсна Тарновиця Івано-ФранкЁвської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у вЁдпустцЁ дома), пЁд час конфлЁкту з мЁсцевими жителями кинув у їх бЁк осколкову гранату — 9 осЁб отримали осколковЁ поранення.

😡😬 Командири, гранати НЕ сувенЁр солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

"Командиры, гранаты — не сувенир солдату в дорогу!" — добавил Аваков на своей странице в Twitter.

На Украине нелегальный оборот оружия серьезно вырос из-за конфликта в Донбассе. Как известно, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Согласно последним данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек.