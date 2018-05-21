Утрата эстетики и красоты отношений: Яровая прокомментировала "оскорбительный" букет для Меркель

Считать красиво подаренный букет цветов оскорблением — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так прокомментировала статью немецкого таблоида Bild заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

"Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением", — заявила Яровая.

По мнению парламентария, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель, передает РИА Новости.

В пятницу президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор получился содержательным и своевременным. Канцлер Германии заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.

Перед началом переговоров российский лидер подарил Меркель букет цветов. Канцлер, принимая розы, улыбалась. Однако газета Bild не оценила жест президента России. По мнению автора статьи, букет "выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление".