В Хомсе найдены склады с натовским оружием

В восточных районах сирийской провинции Хомс, которые были освобождены от боевиков, обнаружены склады с оружием и подпольные цеха по производству взрывчатых устройств.

Оружие было произведено в странах НАТО. Подземные тоннели были оборудованы медицинскими комплексами, а также камерами для содержания заложников из числа мирных жителей.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Андрей Некипелов рассказал, что в населенном пункте Заа-Фаран на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) найдено большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР "Тоу-2". Помещения были хорошо оборудованы.

Как сообщалось ранее, ряд городов провинции Хомс был освобожден от боевиков. Эти территории перешли под контроль правительства Сирии. Как сообщает ТАСС, саперы продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.