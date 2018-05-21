Рафаэль Надаль вернулся на вершину рейтинга АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снова возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец смог подняться со второго на первое место. На прошлой неделе он уступил лидерство в рейтинге швейцарцу Роджеру Федереру.

Но в воскресенье, 20 мая, Надаль одержал победу на крупном турнире в Риме и вернулся на первую строчку. В первой десятки случилось два изменения. Хорват Марин Чилич поднялся с пятой на четвертую позицию, поменявшись местами с болгарином Григором Димитровым. Бельгиец Давид Гоффен в свою очередь поднялся на девятое место, подвинув на одну строчку вниз американца Джона Изнера.

Лучший из россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию и теперь занимает 31-е место. Карен Хачанов потерял три строчки и расположился на 39-й позиции. Даниил Медведев – 53-й, Евгений Донской – 78-й, Михаил Южный – 99-й.