Самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший по маршруту Анталья-Челябинск, совершил аварийную посадку в аэропорту Волгограда, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, ЧП произошло накануне вечером. Ведется проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту совершения аварийной посадки самолета Airbus 321, выполняющего рейс номер 877 авиакомпании Onur Air.

По данным прокуратуры, на борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь аэропорта Диана Бакулина отметила, самолет вынужден был приземлиться из-за разгерметизации салона. При посадке никто не пострадал.

В Волгоград уже прибыл резервный борт и вскоре пассажиры вылетят на нем в Челябинск.

По словам Бакулиной, для пассажиров, ночевавших в аэропорту, был организован пункт питания, пассажиров с детьми разместили в гостинице, а тем, кому была необходима медицинская помощь, ее оказывали врачи скорой помощи.