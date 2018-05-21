В Южно-Сахалинске горит 10-этажный дом

В Южно-Сахалинске горит десятиэтажный дом.

Сигнал о возгорании поступил в 07:50 по московскому времени. Пожар возник в жилом доме по улице Чехова в квартире на 10-м этаже. Огонь быстро перебросился на крышу. Площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в регионального управлении МЧС.

Пожарные организовали эвакуацию людей, находившихся в доме. В тушении огня принимают участие 28 человек и семь единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших пока нет. На место пожара прибыли губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.