Лесные пожары наступают: в Бурятии при тушении огня погибли два человека

Площадь природных пожаров в России за выходные выросла в десять раз. Огонь охватил почти 21 тысячу гектаров. Самая тяжелая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. Пожароопасный сезон там начался раньше почти на месяц. К ликвидации очагов привлечены тысячи людей. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители продолжают жечь сухую траву и мусор, есть случаи и хулиганских поджогов.

В Бурятии погибли два лесника, которые работали на ликвидации пожара. По версии следствия, виновником возгорания стал 64-летний местный житель. Он бросил в лесу непотушенную сигарету. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В регионе начат сбор средств. У погибших лесников остались семьи и малолетние дети.

Через иллюминатор вертолета сотрудники лесоохраны оценивают объем предстоящей работы. Это один из самых крупных пожаров, который сейчас действует на территории Забайкальского края. Горит полторы тысячи гектаров леса.

Выжженная земля и дымящиеся стволы деревьев — это все, что остается после прохождения огненного фронта. Чтобы остановить стихию, работу начинают на самой кромке пожара.

"Пожар большой, большая площадь. Разошелся языками. Сюда, конечно, желательно технику тяжелую и людей больше", — говорит Василий Сагайдачный, сотрудник лесоохраны Читинской авиабазы.

Там, где возможно, на помощь приходит авиация, но большую часть возгораний лесные пожарные тушат простейшими инструментами.

Из-за сухой и жаркой погоды в России сейчас бушую десятки лесных пожаров. С начала огненного сезона выгорел уже миллион гектаров. Не обошлось без жертв. В Бурятии, где сейчас бушует сильнейший пожар, погибли два сотрудника лесопожарной службы. Наступившую весну специалисты вообще называют аномальной. Сезон пожаров начался примерно на месяц раньше обычного.

"Это беспрецедентная ситуация, когда в этом году мы уже в начале весенней фазы лесопожарного сезона стягиваем туда нашу группировку федеральной группы лесоохраны — 350 человек, это десантники, наша элита, лесной спецназ", — объясняет Иван Валентик, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

Во многих сибирских и дальневосточных регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местному населению запрещено посещать лесные массивы, разводить костры и жечь сухую траву. Особенно внимательно следят за пожарной обстановкой вблизи населенных пунктов.

Самое страшное, когда огонь из леса перекидывается на населенные пункты. Такую ситуацию пожарные отрабатывают сейчас на учениях. Место выбрали как раз подходящее, тайга здесь вплотную примыкает к поселку.

Во время учений отрабатывают самый действенный, но и одновременно самый опасный способ борьбы с лесными пожарами — встречный пал. Чтобы освоить этот метод, нужно научиться контролировать пламя и угадывать поведение огня.

"Сезон начался, мы уже приступили к тушению. Тушим и будем тушить, пока не выпадет снег", — рассказывает Евгений Колмаков, заместитель начальника химической станции лесопожарного центра Красноярского края.

В ближайшие две недели на большей части России сохранится высокий уровень пожарной опасности. Напряжение немного спадет, когда пройдут первые летние дожди.