По Крымскому мосту проехало уже 100 тысяч автомобилей

В первые выходные после запуска движения по мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика дороги между Крымом и Кубанью, передает "Интерфакс".

Как сообщила пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань", 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23100 транспортных средств в обе стороны, что на 2000 больше, чем было в день открытия движения — 16 мая. В субботу интенсивность движения составляла 20000 транспортных средств в обе стороны.

Всего за пять суток по мосту проехало почти 90 тысяч машин, мотоциклов и автобусов. Трафик в Крым несколько выше, чем в Краснодарский край: почти 46 тысяч против примерно 44 тысяч.

В ведомстве отметили, что самым распространенным нарушением ПДД на мосту остается остановка водителей на арочном пролете и на въезде на сооружение с таманского берега для фотографирования объекта и вида вокруг.

Крымский мост стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны, его протяженность составила 19 километров.

Движение легковых машин и общественного транспорта по мосту открылось утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда — в декабре 2019 года.