Акинфеев: не стоит рассчитывать на возвращение Березуцких в сборную

Капитан и вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал вариант с возможным возвращением Василия и Алексея Березуцких в состав команды перед домашним чемпионатом мира. По словам голкипера, это вряд ли произойдет.

Напомним, что ранее оба центральных защитника сообщили о завершении карьеры в сборной России. При этом их партнер по ЦСКА Сергей Игнашевич согласился вернуться в национальную команды и полетел на сборы.

"Что касается того, стоит ли рассчитывать на возвращение Березуцких, то вот этого не знаю – вопрос к братьям, — заявил Акинфеев, которого цитирует Чемпионат.com. — Они ушли в официальный отпуск. Думаю, вряд ли стоит рассчитывать на их возвращение".