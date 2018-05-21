Амурчане проголосуют за нового губернатора этой осенью

Выборы губернатора Амурской области должны состояться осенью — в Единый день голосования. Напомним, Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока.

Для назначения выборов у Законодательного собрания области есть два варианта — обычный (это не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования) и сокращенный. Второй вариант стал возможен, поскольку глава региона досрочно сложил полномочия.

"Выборы могут быть назначены не ранее 31 мая и не позднее 10 июня 2018 года в Единый день голосования. Сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть, и если Законодательное собрание примет такое решение, то оно должно назначить выборы не ранее 4 июля и не позднее 10 июля, но День голосования всё равно будет один — 9 сентября этого года", — сообщила секретарь избирательной комиссии Амурской области Татьяна Ныркова.