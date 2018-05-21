Аварийная посадка в Хабаровском крае: скончался генерал ФСБ

Скончавшийся от сердечного приступа после аварийной посадки вертолета в Хабаровском крае был генерал-полковником ФСБ России и бывшим заместителем директора ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в администрации Тугуро-Чумиканского района. Анатолий Ежков прилетел в Приамурье из Москвы.

Совладелец компании "Сонико-Чумикан" Виктор Медведев заявил агентству, что лично был знаком с генералом и вылетел к месту аварии, чтобы забрать людей из тайги.

"Я знаю этих ребят и лично был знаком с генералом Ежковым. В этом году ему должно было исполниться 72 года. Он прилетел на рыбалку", — рассказал собеседник агентства.

На борту вертолета также находился хабаровский бизнесмен, у него серьезная травма позвоночника. Третьим пассажиром был один из совладельцев производственного комплекса "Серышевский" Сергей Мельниченко.

Частный вертолет "Газель 342" совершил аварийную посадку в ночь на понедельник.