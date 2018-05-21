"Московское золото": британские парламентарии призывают вновь ужесточить санкции

Международный комитет палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад о "российской коррупции ".

Документ под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" был обнародован 21 мая. В докладе утверждается, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

В связи с этим комитет призвал правительство включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России, и ужесточить сами ограничения. Также парламентарии призвали Терезу Мэй ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это, прежде всего, чисто пропагандистский ход. Однако этот доклад является сигналом для российских чиновников и бизнеса, что Британия не является тихой гаванью для российских капиталов.

"Надо делать выводы, исходя из этого, принимая решения, где честно или нечестно нажитые капиталы размещать", — заявил РИА Новости Аксаков.

При этом он заметил, что "все больше такого рода лиц понимают, что сейчас лучше в России вкладывать", но при этом надо работать в соответствии с законодательством, честно и прозрачно.

Между тем, как сообщалось ранее, Роман Абрамович остался без британской визы. Власти страны не продлили предпринимателю визу инвестора, а его предыдущая виза истекла больше трех недель назад. В результате он не смог присутствовать на игре принадлежащего ему клуба "Челси" против "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. МВД Британии отказалось комментировать ситуацию.